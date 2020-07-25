Моря в Италии очистились за время карантина

https://static.news.ru/photo/62918a22-ce77-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Омывающие Апеннины моря стали чище и прозрачнее за время карантина, который длился более двух месяцев. Об этом свидетельствуют результаты проверки 450 точек на морском побережье.

Специалисты управления портов и службы береговой охраны Италии объяснили, что на очищение морской воды повлияло не только прекращение человеческой активности и снижение числа судов и лодок, но и отсутствие дождей весной.

Во многих курортных местах прозрачность морской воды видна невооружённым глазом. Видимость достигает глубины 15 метров по сравнению с 10 метрами в 2019 году. В воде уменьшилось число бытовых и промышленных отходов, вредных веществ и пластика.

Качество морской воды значительно улучшилось в Оспии, ближайшем от Рима курорте, где вода никогда не была такой прозрачной, как сейчас, сообщает ТАСС.

В период карантина экологическая обстановка стала лучше в Венецианской лагуне, куда вернулись дельфины. В городских парках стали гнездиться редкие птицы.

Строгие ограничения в Италии из-за коронавируса действовали с 10 марта по 18 мая, предприятия перестали работать с 22 марта по 4 мая.

Природе понадобилось совсем немного времени для регенерации, теперь наша задача сохранить это преимущество, — заявлял министр окружающей среды Серджо Коста.

NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса в Италии под угрозой оказалось производство вина.