МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу

Международный олимпийский комитет не будет отстранять американских спортсменов в ответ на военную операцию США против Венесуэлы, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. В МОК подчеркнули, что придерживаются принципа невмешательства во внешнеполитические конфликты для обеспечения участия всех спортсменов в Играх.

В комитете указали, что миссия МОК заключается в поддержании спорта как символа мира и объединения. Организация при этом отметила, что всегда учитывает текущую политическую обстановку при проведении Олимпиад.

В мире, потрясенном конфликтами и разделением, МОК твердо придерживается убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды. <…> По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, так как это выходит за рамки нашей компетенции. Это сфера политики, — отметили в комитете.

Данное заявление последовало после массированного удара ВС США по территории Венесуэлы, нанесенного 3 января. В ходе этой операции были задержаны и вывезены в США президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.

Ранее китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором написала, что атаки США на Венесуэлу продемонстрировали острую необходимость реформирования Организации Объединенных Наций. По данным издания, даже экстренное заседание ООН после этих событий не принесло никаких результатов.