МО: в районе «Азовстали» ввели режим тишины

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

В ходе переговоров с украинскими военными на территории комбината «Азовсталь» ввели режим тишины для эвакуации раненых, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что пострадавших переправляют в медицинское учреждение в городе Новоазовске в ДНР.

Шестнадцатого мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых, — сказано в сообщении.

Ранее командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что с «Азовстали» под белыми флагами вышли девять бойцов ВСУ для проведения переговоров об эвакуации пленных. В итоге обе стороны «определили маршрут выноса раненых». По словам Ходаковского, украинцы приступили к «расчистке завалов» на территории завода.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на «Азовстали» находится свыше тысячи военных, сотни из них ранены. Она заявила, что им необходима срочная эвакуация. По словам Верещук, после гуманитарной эвакуации мирных жителей на территории металлургического комбината остаются украинские военные, которые нуждаются в помощи. Она подчеркнула, что есть раненые, состояние которых требует срочного медицинского вмешательства.