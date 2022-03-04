МО РФ: украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС

Украинские националисты прошедшей ночью предприняли провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, 4 марта около 02:00 по местному времени мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов.

Из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия, — сказал Конашенков.

Он добавил, что российские военные были вынуждены открыть ответный огонь. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли учебно-тренировочный корпус.

Конашенков напомнил, что город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты российскими военными под контроль 28 февраля. В настоящее время объекты станции и прилегающая территория находятся под охраной РФ.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно было рассмотреть дым над постройками.