МО РФ сообщило о взятии под контроль Геничевска и аэродрома Чернобаевка

За прошедшие сутки вооружённые силы России блокировали Херсон и Бердянск, также были взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным военного ведомства, к настоящему времени российскими вооружёнными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры, сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолётов Украины.

Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, вооруженные силы России не наносят ударов по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

В Минобороны РФ уточнили, что всего в ходе спецоперации было уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и миномётов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники. Кроме того, 23 пункта связи ВСУ, 48 радиолокационных станций, 3 радиолокационных поста, а также 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры. NEWS.ru следил за ходом спецоперации. Хронология первого, второго и третьего дня — в нашем материале.