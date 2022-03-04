МО РФ: российский беспилотник уничтожил командный пункт батальона «Айдар»

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что отечественный беспилотник «Иноходец» уничтожил командно-наблюдательный пункт националистического батальона «Айдар» в ДНР. Видео удара БПЛА опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах показана работа системы наведения беспилотника на наземный объект, удар по нему управляемым авиационным боеприпасом и последовавший взрыв на земле.

ВКС России, применив ударный БПЛА, уничтожили командно-наблюдательный пункт националистического батальона «Айдар» на территории ДНР, — сообщили в Минобороны.

«Орион» («Иноходец») — отечественный средневысотный БПЛА большой продолжительности полёта. Аппарат разработан компанией «Кронштадт». На беспилотнике может быть установлено до четырёх ракет «воздух — земля», максимальная крейсерская скорость полёта составляет 200 км/ч, а высота полёта — 7,5 км. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — до 250 кг.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что украинские националисты прошедшей ночью предприняли провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов.

Он добавил, что российские военные были вынуждены открыть ответный огонь. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли учебно-тренировочный корпус.

Конашенков отметил, что город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты российскими военными под контроль 28 февраля. В настоящее время объекты станции и прилегающая территория находятся под охраной РФ.