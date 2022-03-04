Минобороны РФ: основные группировки украинских националистов уничтожены

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что основные группировки украинских националистов были окружены и уничтожены, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что на Украину сейчас перебрасываются добровольцы из разных государств. Конашенков призвал иностранцев отказаться от участия в военных действиях, так как, напомнил генерал, наёмники по международному гуманитарному праву не будут считаться комбатантами и не будут иметь права на статус военнопленного.

Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны отправляют в районы боевых действий наёмников частных военных компаний. <...> Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного, — сказал представитель ведомства.

Кроме того, Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии, получив сообщения об отправке около 200 наёмников из этой страны на Украину. Они вошли в состав батальона националистов на юго-востоке страны.

Верховная рада Украины 3 марта приняла 15 нормативных актов. В их числе закон об утверждении указа президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в стране.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.