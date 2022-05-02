МО РФ: националисты удерживают гражданских в психбольнице под Харьковом

Фото Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики ВСУ оборудовали позиции в школах и психиатрической больнице, насильно удерживая там мирных жителей. Националисты оборудовали опорный пункт в здании Областной психиатрической больницы № 2 в Барвенково Харьковской области, сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

В подвале учреждения насильно удерживаются гражданские лица. Огневые позиции, размещение бронетехники, артиллерии и РСЗО военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали в Днепре в школах № 2 и № 28, а также школе-интернате № 2, в Николаеве в школе-интернате для глухих детей, в Краматорске — школах № 9 и № 6, в Славянске в школе № 14.

Данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу, — говорится в заявлении Минобороны России.

Ранее Минобороны сообщило об эвакуации с территории Украины на территорию РФ за минувшие сутки 11 550 человек мирного населения. Из них 1847 детей.