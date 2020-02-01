https://static.news.ru/photo/339338c4-452e-11ea-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agoes Rudianto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неназванный представитель властей США заявил журналистам Axios, что многие арабские страны поддержали предложенный президентом Соединённых Штатов план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал отказ Лиги арабских государств поддержать «сделку века».

По его словам, прошлые резолюции ЛАГ «задабривали» руководителей Палестины, однако не приводили к прогрессу или миру. Сейчас важно создать новый подход, чтобы изменить судьбу палестинского народа, цитирует его издание.

США ценят позитивные отзывы со стороны многих арабских стран по поводу нашего мирного плана, которые были озвучены сегодня на встрече ЛАГ в Каире. Лишь с помощью готовности попробовать новый подход мы сможем достичь прорыва в решении конфликта, из-за которого палестинский народ страдал в течение десятилетий, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, по итогам заседания ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века», призвав мировое сообщество «не иметь дела с этим несправедливым планом».

28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.