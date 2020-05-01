Митрополит Минский рассказал о причине заражения священников БПЦ COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebbfca3c-8bad-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Минский и Заславский Павел Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Ряд священнослужителей и монахов Белорусской православной церкви (БПЦ) инфицированы COVID-19 из-за несоблюдения санитарных норм в храмах и монастырях. Об этом заявил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел.

По его словам, в Белоруссии не закрывались храмы и обители для посещения, но БПЦ призывало всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности.

Безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией священнослужителей, — цитирует его РИА Новости.

Павел добавил, что это привело и к заражению мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан.

Митрополит Минский также напомнил о важности соблюдения мер предосторожности и санитарных норм во время пандемии коронавируса и пообещал подвергнуть самым строгим каноническим наказаниям тех священнослужителей, которые будут пренебрегать ими.

Ранее NEWS.ru писал о ситуации с заболевшими коронавирусом в Киево-Печерской лавре. COVID-19 там заболели более 100 человек. В обители уже скончались три насельника. В монастыре работают мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. С 13 апреля лавра закрыта на карантин.