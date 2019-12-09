https://static.news.ru/photo/aa512874-1a61-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевляне продолжили акцию перед офисом президента Украины. Они требуют, чтобы Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран «нормандского формата» в Париже.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», люди идут к зданию на Банковской улице, некоторые активисты находятся здесь с вечера воскресенья. Они ночевали в палатках. По словам собравшихся, они намерены продолжать акцию до конца саммита «нормандской четвёрки».

Правительственный квартал по-прежнему охраняют силовики разных подразделений.

Ранее NEWS.ru писал, что после переговоров лидеров государств в «нормандском формате», которые пройдут в Париже 9 декабря, планируется проведение отдельной встречи в Елисейском дворце президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал близкий к организации саммита источник.