https://static.news.ru/photo/aa050bec-4428-11ea-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян и Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В Алма-Ате на полях межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла первая двусторонняя встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна.

В начале общения политики сделали не только протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи, отмечает Sputnik. Мишустин предложил армянскому коллеге сфотографироваться на фоне флагов двух государств. Пашинян в ответ поинтересовался, не хочет ли российский премьер сделать селфи.

Сфотографировавшись, Мишустин спросил, как сказать селфи по-армянски.

Селфи? Да это армянское слово, — пошутил армянский политик.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по ЕАЭС сосредоточиться на ликвидации торговых барьеров внутри организации.