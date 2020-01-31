В Алма-Ате на полях межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла первая двусторонняя встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна.
В начале общения политики сделали не только протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи,
Сфотографировавшись, Мишустин спросил, как сказать селфи по-армянски.
Селфи? Да это армянское слово, — пошутил армянский политик.
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег по ЕАЭС сосредоточиться на ликвидации торговых барьеров внутри организации.
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