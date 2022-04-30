Минобороны: российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 под Херсоном

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Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе села Червоный Яр в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга. Также в воздушном пространстве над населённым пунктом Владимировка были сбиты два беспилотных летательных аппарата ВСУ. В военном ведомстве дополнили, что ВС России удалось перехватить 12 ракет систем залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины. <...> Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники, — сказано в сообщении.

В заключение Минобороны привело общие данные, согласно которым с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 143 самолёта, 112 вертолётов и 660 вражеских беспилотников.

Ранее в министерстве заявили, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пяти украинским военным объектам минувшей ночью. Таким образом российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива в населённых пунктах Берёзовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково.

До этого сообщалось, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по девяти местам скопления бойцов и военной техники Украины. В Telegram-канале Минобороны уточнили, что всего за ночь ликвидированы 120 представителей нацбатов, а также четыре танка и шесть бронированных машин. Помимо этого, российские ПВО сбили 18 вражеских беспилотников, включая три «Байрактара» турецкого производства.