https://static.news.ru/photo/5df8d0d0-2e2a-11ea-ab02-fa163e074e61_660.jpg Касем Сулеймани Фото: CC BY 4.0/Khamenei.ir

Уничтожение главы спецподразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции — иранского генерала Касема Сулеймани — вызовет резкую эскалацию военно-политической обстановки в регионе. Кроме того, операция США по ликвидации военного отрицательно повлияет на международную безопасность, заявили представители Минобороны России.

Кроме того, Сулеймани активно боролся с «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация) на Ближнем Востоке. Его заслуги в этой сфере неоспоримы, пишет «Интерфакс».

Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак, а ВС США привели в состояние повышенной боеготовности.