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Минобороны России: военные вывели 83 военных объектов Украины из строя

Конашенков: по итогам первого дня операции российские военные выполнили все поставленные задачи
20:27, 24 февраля 2022
Минобороны России: военные вывели 83 военных объектов Украины из строя Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге cообщил, что в ходе военной операции России было выведено из строя 83 военных объектов Украины, передаёт РИА Новости. Также он заявил об уничтожении инфраструктуры 11 аэродромов и нескольких ударных беспилотников. Все задачи, которые были поставлены перед российские военными, на первый день операции выполнены, добавил он.

Всего в результате ударов российских Вооружённых Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, — заявил Конашенков.

Он добавил, что российская группировка выполнила задачи, который ставились перед ней на первый день спецоперации.

В администрации Херсонской области Украины заявили о частичном переходе региона под контроль российских военных. Сообщается, что российская военная техника стоит в городе Геническе на берегу Азовского моря. На окраине разместились блокпосты с войсками РФ.

Военная операция на Украине началась после выступления российского президента Владимира Путина. Он заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.

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