Минобороны РФ: боевики из Идлиба выдвинулись на Украину

Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб выдвинулись из Сирии для участия в боевых действиях на Украине, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв. По его данным, речь идёт о десятках террористов, имеющих боевой опыт, пишет РИА Новости.

В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории Идлибской зоны деэскалации в Европу с целью принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины, — сказал Журавлёв.

1 марта заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что в случае необходимости спецслужбы США способны перебросить террористов ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и других радикальных группировок на территорию Украины. По его словам, Вашингтон располагает для этого всеми логистическими возможностями.

Джаафари подчеркнул, что использование наёмников представляет собой отработанную практику в США. Ранее они перебрасывали террористов из лагеря Эль-Холь на северо-востоке Сирии в район Ат-Танфа, где территория контролировалась американскими военными, а оттуда боевиков направляли в Афганистан и Буркина-Фасо.