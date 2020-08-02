Министр по делам Иерусалима заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8cf7357c-d4b3-11ea-83ee-fa163e074e61_660.jpg Рафи Перец Фото: רפי פרץ/facebook.com

Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец рассказал, что заразился коронавирусом. Он получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он сам сообщил в Twitter. Политик отметил , что чувствует себя хорошо.

На исходе субботы, к несчастью, выяснилось, что анализ на коронавирус, который я сдал в пятницу, оказался положительным. Чувствую себя хорошо и желаю выздоровления всем израильским больным, — написал он.

Перец находится на карантине с 31 июля вместе со всем коллективом министерства. Причиной стало выявление коронавируса у генерального директора ведомства Ави Коэна, передаёт 9tv.

После получения информации о заражении министра на карантин были отправлены все, кто с ним контактировал. Среди них министр по делам высшего образования и водных ресурсов Зеэв Элькин, командующий иерусалимским полицейским округом генерал-майор полиции Дорон Ядид. По данным Yedioth Ahronoth, на изоляцию также попали министр по вопросам религии Яаков Авитан и министр по делам развития и укрепления общин Орли Леви-Абукасис.

Как писал NEWS.ru, в июле министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

3 июля власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перешли на дистанционную работу, а учебные заведения стали принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретили многолюдные собрания.