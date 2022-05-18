Минфин США отказался направить Украине конфискованное имущество России

Министр финансов США Джанет Йеллен / Фото Shawn Thew/Pool/Global Look Press

США отказались направить конфискованное имущество России Украине. Министр финансов Америки Дженнет Йеллен объяснила, что это противоречило бы законам страны, передаёт ТАСС.

Возможная экспроприация активов Банка России в США сейчас незаконна, но дискуссия на этот счет идет​, — заявила она.

Ранее Евросоюз намеревался рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов россиян, попавших под европейские санкции, для «восстановления Украины». С этой целью хотели создать специальную структуру.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в свою очередь сообщала, что Россия будет защищать замороженные активы. По её словам, регулятор готовит чёткую стратегию действий.