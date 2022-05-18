США отказались направить конфискованное имущество России Украине. Министр финансов Америки Дженнет Йеллен объяснила, что это противоречило бы законам страны, передаёт ТАСС.
Возможная экспроприация активов Банка России в США сейчас незаконна, но дискуссия на этот счет идет, — заявила она.
Ранее Евросоюз намеревался рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов россиян, попавших под европейские санкции, для «восстановления Украины». С этой целью хотели создать специальную структуру.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в свою очередь сообщала, что Россия будет защищать замороженные активы. По её словам, регулятор готовит чёткую стратегию действий.