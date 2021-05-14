Миллион долларов и пиво: что можно получить в мире за вакцинацию

Пока бедные страны страдают от нехватки прививок от коронавируса, темпы вакцинации в развитом мире начали замедляться. Власти идут на любые ухищрения, чтобы завлечь граждан в пункты для прививания: от налоговых льгот до бесплатного пива. NEWS.ru рассказывает, где в мире за укол можно получить самое большое вознаграждение.

Пик вакцинации в США пришёлся на середину апреля: тогда в день американцам ставили по 3,4 млн прививок. Но к началу мая эта цифра упала до 2,6 млн, несмотря на то что вакцина стала доступна всем желающим. Проблема в том, что все, кто действительно хотел привиться, уже сделали это. Остались те, кто не хочет использовать вакцину принципиально или просто ленится дойти до медпункта. На последних нацелены различные бонусы, о которых объявили президент и власти штатов.

Так, глава Белого дома Джо Байден 13 мая заявил о том, что привитые двумя компонентами вакцины могут больше не носить маски как на улице, так и в помещениях. Исследования общественного мнения свидетельствуют , что такие послабления могут убедить часть людей прийти в пункты вакцинации. При условии, что прививка снимет с них обязательство носить маски, привиться согласились 63% опрошенных, а иначе — только 50%.

Джо Байден T.J. Kirkpatrick/Global Look Press

Денежная мотивация работает ничуть не хуже: 34% респондентов заявили, что с большей вероятностью согласятся сделать укол при условии получения вознаграждения в $100. Приз в $50 мотивировал 31% опрошенных, а в $25 — 28%.

Но инициатива губернатора штата Огайо Майка Девайна не идёт ни в какое сравнение со скромными $100. Он пообещал каждую неделю разыгрывать в лотерею $1 млн. Розыгрыш будет длиться пять недель подряд, а в участники автоматически запишут всех взрослых, привившихся в штате в течение недели. Несовершеннолетние тоже могут участвовать, но призом для них объявлена оплата четырёхлетнего обучения в колледже, включая жильё и книги.

Знаю, что многие скажут: «Девайн, ты сумасшедший. Эта твоя идея с миллионом долларов — путая трата денег». Но послушайте, настоящая пустая трата сегодня — это пандемия, это когда вакцина доступна для всех желающих, но COVID-19 продолжает забирать жизни, — объяснил свою инициативу губернатор Огайо.

Менее щедрые подарки за вакцинацию давно предлагают по всему миру. Так, в румынском замке Бран, более известном как «замок графа Дракулы», открылся пункт вакцинации, и для всех, кто в нём побывал, вход в замок сделали бесплатным.

Хотя Япония заручилась самым большим в Азии числом доз вакцины, ей пока что удалось привить только 2,2% населения. Причина кроется в логистических проблемах и нехватке медперсонала. Спрос пока превышает предложение, однако власти отдельных городов уже начинают продумывать планы на случай нежелания граждан прививаться. Город Йокосука собирается ввести систему скидок в магазинах для вакцинированных, а в небольшом городке Мияширо хотят просто раздать всем по 1000 иен.

Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Китае тем временем предлагают две коробки яиц за вакцинацию, а также купоны на покупки, куриные крылышки, муку, денежные призы и бесплатный вход в парки развлечений. Впрочем, наряду с «пряником» применяется и «кнут». Жительница Пекина рассказала изданию South China Morning Post, что отдалась на милость докторов не ради бесплатных яиц, а потому что власти настоятельно требовали от неё поставить прививку.

Как сообщает Hindustan Times, в индийском городе Раджкот, штат Гуджарат, ювелиры объединились, чтобы раздать женщинам бесплатные золотые булавки для носа за вакцинацию. Индийские розничные торговцы в других частях страны дарили привитым закуски, скидки на ремонт автомобилей, канцелярские товары, сладости и блюда из курицы. Между тем муниципалитет Северного Дели предложил налоговую скидку в 5%.

Рестораны Дубая не отстают от тренда и делают скидку в 10% всем, кто получил первую дозу вакцины, и в 20% — полностью вакцинированным.

Главным вакцинным мотиватором в Израиле остаётся «зелёный пропуск» — он позволяет посещать общественные места, вроде спортзалов, развлекательных центров и ресторанов, без ограничений. Молодым людям, которые менее охотно включались в кампанию по вакцинации, дополнительно дарили порцию пиццы, хумуса или сладостей. Дальше всех пошёл один из баров в Тель-Авиве, где был создан мобильный пункт вакцинации, — там наливали каждому посетителю бесплатное пиво за укол.