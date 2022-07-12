Микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции

Фото: Xinhua/Global Look Press

Скорая помощь в Турции

В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу, передает телеканал NTV.

Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение у палов пропасть.

Прибывшие на место происшествия бригады медиков оказали пострадавшим первую помощь и отправили их в больницу. По предварительным данным, трое туристов получили серьезные травмы.

Подробности произошедшего устанавливаются. Национальность пострадавших туристов не уточняется. Однако по сведениям газеты Star, данный регион не пользуется популярностью у иностранных туристов, в том числе и российских.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Сивас перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла на трассе, соединяющей одноименный город с Малатьей. В автобусе нем находились 39 человек, из которых 11 получили травмы. Все они были госпитализированы.