МИД Японии присвоил России третий из четырёх уровней опасности

Третий уровень опасности из четырёх возможных присвоил МИД Японии всей территории России, заявление об этом размещено на сайте ведомства. Это означает отказ от поездок для граждан страны. В ведомстве связали этот шаг с введением ещё более жёстких мер в отношении полётов российских авиалиний.

Согласно присвоенному уровню опасности, МИД страны порекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию. На прошедшей неделе четвёртый, наивысший уровень опасности был присвоен районам России, находящимся на границе с Украиной. Тем самым было рекомендовано покинуть их.

Как объяснили в самом ведомстве, многие страны ввели ограничения на полёты для российских авиакомпаний и существует «опасение, что эти ограничения будут ещё более усилены». Министерство рекомендовало японцам, уже находящимся на территории России, рассмотреть возможность использования коммерческих рейсов и покинуть страну. Тех лиц, кто планировал поездку, настоятельно попросили отказаться от неё «вне зависимости от целей путешествия».

По информации внешнеполитического ведомства, в России на данный момент находятся 2,4 тысячи японцев.

1 марта в Японии утвердили экспортные санкции в отношении 49 российских компаний и организаций, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, МФТИ и другие. Правительство Японии приняло решение заморозить активы российских банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ.