МИД Турции: Путин рассматривает возврат к переговорам с Киевом Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин рассматривает возврат к переговорам с Киевом, но на новых условиях

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин сказал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях. По словам дипломата, об этом президент России заявил в ходе переговоров с турецким коллегой в рамках недавно прошедшего саммита ШОС в Самарканде.

В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях, — сказал глава турецкого дипведомства.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, добавив, что конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира «в первую очередь для Киева».

Турецкий журналист Юджель Оздемир ранее предположил, что со временем страны Запада будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он считает, что отказ Украины от этих регионов будет закреплен на переговорах.