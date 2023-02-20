МИД Турции ответил, позволят ли России обходить санкции ЕС и США Чавушоглу заявил, что Турция не позволит России обходить санкции

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Мевлют Чавушоглу

Анкара не позволит Москве обходить американские и европейские санкции через территорию Турции, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом он отметил, что власти Турции не планируют самостоятельно вводить рестрикции против России и поддерживают лишь санкции ООН, передает телеканал A Haber.

Турция не вводит санкции. Мы не участвуем в односторонних санкциях. Конечно, мы выполняем резолюции, принятые ООН. Мы также говорили с российскими властями о том, как мы можем сотрудничать в некоторых областях, но мы не позволим нарушить санкции США и ЕС через Турцию, и мы не позволим обойти санкции. Мы этого не делаем, — сказал Чавушоглу.

Также он напомнил, что с момента начала боевых действий на Украине Турция не пропустила ни один военный корабль через проливы в Черном море.

Ранее замглавы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что в отношении Анкары могут быть введены самые серьезные санкции за торговлю с Россией. По его мнению, заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков, и больше всего в этом случае пострадают банки.