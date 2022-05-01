МИД Швеции вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ

Российского посла в Швеции 1 мая вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за «нарушения воздушного пространства», якобы совершённого российским самолётом типа Ан-30, сообщает ТАСС.

МИД Швеции вызвал дипломата РФ в связи с якобы совершенным нарушением воздушных границ, — говорится в сообщении.

По данным Вооружённых сил Швеции, российский самолёт типа Ан-30 нарушил воздушное пространство королевства в ночь на 29 апреля. «Вторжение» произошло к востоку от датского острова Борнхольм, после чего воздушное судно покинуло район.