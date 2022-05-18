МИД вышлет 34 французских дипломата из России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Министерства иностранных дел России объявили персонами нон грата 34 дипломата Франции, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломатические представители республики будут вынуждены покинуть территорию РФ в течение двух недель с момента вручения ноты французскому послу Пьеру Леви. Уточняется, что данные меры стали ответом на высылку 41 российского дипломата из Франции.

В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata». Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты, — сказано в сообщении.

Посла Италии в Москве Джорджо Старече 18 мая вызвали в МИД России. Там ему объявят об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

В этот же день МИД РФ вызвал испанского посла Маркоса Гомеса Мартинеса в ответ на высылку из Испании российских сотрудников диппредставительства. Известно, что испанские власти приняли решение выслать 27 российских послов из страны.