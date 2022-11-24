МИД РФ: в ОДКБ хотели сотрудничать с НАТО Захарова: сотрудничество с ОДКБ предлагалось странам — членам НАТО, но предложение осталось без ответа

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

ОДКБ всегда была и остается открытой к взаимодействию со всеми заинтересованными странами и международными организациями, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в свое время сотрудничество предлагалось даже странам — членам НАТО, но предложение осталось без ответа.

ОДКБ всегда была и остается открытой к взаимодействию со всеми заинтересованными странами и международными организациями, готова выстраивать диалог на равноправной, уважительной основе. В свое время предлагалось контактировать даже НАТО, но предложение осталось без ответа, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что на прошедшем в Ереване саммите ОДКБ было принято решение о намерении развивать сотрудничество организации с СНГ и ШОС, которые находятся в числе приоритетных партнеров. Подписание такого документа, по мнению Захаровой, придаст импульс налаживанию практического сотрудничества между структурами.

Также она рассказала о проблемах в диалоге ОДКБ с ОБСЕ из-за действующего там польского руководства.

Вынуждены констатировать, что на нормальном диалоге ОДКБ с ОБСЕ сказывается антироссийская нацеленность действующего польского председательства, оно откровенно злоупотребляет своими функциями, — заключила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство стран мира, в том числе и партнеры РФ по БРИКС, ШОС и ОДКБ, не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают развивать сотрудничество с Москвой. По его словам, в число дружественных России вошли страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.