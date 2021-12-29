МИД РФ рассказал о возможном вкладе Анкары в отношения Москвы и НАТО

Турция — член НАТО, а решения в Альянсе принимаются на основе консенсуса, поэтому термин «посредничество» в данном случае вряд ли подходит, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала заявления турецкой стороны о готовности стать посредником в отношениях РФ и НАТО.

Турция — член НАТО, а решения в НАТО принимаются на основе консенсуса. Поэтому термин «посредничество» в данном случае вряд ли подходит. Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних предложений по проблематике гарантий безопасности, — сказала Захарова.

Такая помощь НАТО, по её мнению, могла бы стать свидетельством роли Анкары в Альянсе и возможности её дипломатического мастерства. При этом дипломат подтвердила продолжение работы в направлении укрепления российско-турецких отношений.

Мы, конечно, настроены поддерживать контакт с турецкими партнёрами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продолжения диалога по проблематике безопасности на евро-атлантическом пространстве, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна по-прежнему готова внести «позитивный вклад в урегулирование ситуации» вокруг Украины. По его словам, любое столкновение может отразиться на всех странах, в связи с чем Анкара придерживается более конструктивного подхода.

До этого МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР. Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.