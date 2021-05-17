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МИД РФ отреагировал на письмо Украины по «нормандскому формату»

20:40, 17 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД РФ не располагают данными о письме Украины по организации встречи министров в «нормандском формате». Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко. Его слова приводит ТАСС.

Я не видел этого письма. Видимо, это надо спросить у [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака, — сообщил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия никогда не уходила от таких контактов.

13 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об отправке письма в Германию, Россию и Францию с просьбой организовать видеоконференцию министров и советников «нормандской четвёрки».

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что переговоры в рамках «нормандского формата» не исключают других дипломатических усилий. Так политик отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что следует внести изменения в Минские соглашения, а также расширить формат переговоров за счёт США, Канады и Великобритании. В Киеве считают, что следует скорректировать минский формат либо использовать что-то вместо него.

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