https://static.news.ru/photo/7a565974-4fda-11ea-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Соловых/ТАСС

Россия исходит из того, что власти Турции сделают всё, чтобы обеспечить безопасность дипперсонала, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, ситуация в сфере вызывает сильное беспокойство у российских властей. Однако российские власти ожидают от турецкой стороны выполнения всех необходимых мер для защиты дипломатов из России, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД Турции заявил, что безопасность российских дипломатов и членов их семей обеспечивается на круглосуточной основе. Он также подчеркнул, что все сообщения об угрозах, которые передаёт посольство РФ в Анкаре, «всерьёз оцениваются и оперативно сообщаются компетентным органам».

Обострение отношений между двумя странами связано с ситуацией в сирийском Идлибе. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят меры по разрядке напряжённости 16 февраля.