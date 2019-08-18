https://static.news.ru/photo/c0d5c32e-c1c5-11e9-8168-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/Digital/Global Look Press

Действия США на северо-востоке Сирии несут угрозу для территориальной целостности этой страны, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

По его словам, деятельность американской стороны нарушает суверенитет сирийского государства, а также противоречит нормам международного права и уставу ООН.

Последние заявления властей США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии провокационны и вызывают опасения, — подчеркнул он.

Мусави отметил, что шаги такого рода и прочие инициативы Вашингтона оказывают негативное влияние на стабильность в регионе, являются вмешательством во внутренние дела страны и создают угрозу для безопасности.

Глава МИД Ирана добавил, что проблемы на севере Сирии необходимо решать с помощью двусторонних соглашений с соседями, а необходимость в привлечении иностранных к этой проблеме совершенно отсутствуют.

موسوی:رفتار آمریکاییها در شمال شرق سوریه تجاوز آشکار علیه حاکمیت قانونی و تمامیت ارضی کشور سوریه و برخلاف اصول حقوق بین الملل ومنشور ملل متحد است

نگرانیهای امنیتی در مرزهای شمالی سوریه در قالب توافقات دوجانبه با همسایگان قابل رفع خواهد بود و هیچ نیازی به دخالت قدرتهای خارجی نیست — وزارت امور خارجه (@IRIMFA) 18 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что американское руководство продолжает спонсировать некоторые фракции сирийской оппозиции, которые участвовали в борьбе с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ). И речь не о курдских формированиях. На это, в частности, указывает отчётность американского оборонного ведомства. В экспертной среде считают поддержку группировок естественным фактором — с учётом того, что операция против сторонников самопровозглашённого «халифата» так и не была свёрнута.