МИД Азербайджана призвал своих граждан на Украине оставаться дома

МИД Азербайджана порекомендовало своим гражданам избегать поездок в районы сосредоточения военных сил, а также находиться вдали от военных объектов на территории страны, сообщается на сайте ведомства. Также министерство призвало следить за официальной информацией властей Украины.

Нашим гражданам рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах и избегать поездок, если в этом нет необходимости, — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР. На встрече с руководителями российских СМИ он заявил, что решение президента РФ Владимира Путина не меняет характер отношений между странами и никакой коррекции в связи с событиями в Донбассе с азербайджанской стороны не будет. По его словам, решение российского руководства было принято совсем недавно и его ещё предстоит осмыслить.

Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с обращением к россиянам, объявив о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Нацполиция Украины ранее заявила о по меньшей мере семи погибших в результате обстрелов, ещё девять человек ранены. Удары наносятся по городу Подольск Одесской области, Мариуполю Донецкой области и Кривому Рогу Днепропетровской области.