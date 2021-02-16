Межконтинентальная война: в Африке нашли диверсантов Ирана

Ответственность за организацию террористической ячейки в Восточной Африке, которая, как утверждается, готовила нападения на дипмиссии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), США и Израиля, была возложена на Иран. Эту версию выдвинули западные и израильские спецслужбы. Скандал вокруг раскрытой недавно сети боевиков может оказаться признаком неготовности Тегерана к дипломатическим сделкам и его желания расширить арену противостояния со своими геополитическими соперниками до Африки.

Официальные лица США и Израиля внесли свою лепту в расследование вокруг раскрытой в этом месяце в Эфиопии террористической ячейки, предположительно, занимавшейся подготовкой атак на американские, эмиратовские и израильские объекты. Они выдвинули версию, что именно иранские спецслужбы в конце прошлого года отдали приказ своим «спящим» группам боевиков в восточной части Африки начать сбор информации о потенциальных мишенях с целью организовать полномасштабные террористические акции. Соответствующая активность, как сообщается, велась не только в Эфиопии, но и в Судане. Утверждается, что в планах было «нанести значительный ущерб собственности и человеческим жизням». Есть гипотеза, что таким образом в Тегеране хотели отомстить за устранение в январе 2020 года влиятельнейшего иранского генерала Касема Сулеймани и совершённое в ноябре убийство авторитетного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Многие аналитики долгое время утверждали, что на эти две операции последует отложенный ответ.

Поимка предполагаемых террористов произошла ещё в начале февраля в Эфиопии. Тогда были арестованы 15 человек, которые вели в Аддис-Абебе слежку за посольствами ОАЭ, США и Израиля. В то же время эфиопские службы безопасности обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, принадлежавший этой ячейке. Об организаторе и спонсоре несостоявшихся террористических нападений тогда умалчивалось. Данные на этот счёт появились после 16-го члена и лидера ячейки — Ахмеда Исмаила, который был задержан на территории Швеции «в координации с дружественными разведслужбами». Израильские и американские органы безопасности говорят о его непосредственных контактах с иранской стороной.

Посольство Ирана в Аддис-Абебе категорически отвергло эти заявления, назвав их «безосновательными обвинениями, которые спровоцированы злонамеренными СМИ сионистского режима».

Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Ни Эфиопия, ни Эмираты ничего не сказали о вмешательстве Ирана в эти вопросы, — обратила внимание пресс-служба иранского посольства.

Эмираты не в первый раз становятся объектом внимания злоумышленников, которым приписывают связи с Ираном. Так, в январе службы безопасности ОАЭ сообщили о задержании членов ячейки, которая пыталась организовать теракты в Абу-Даби и в Дубае. Предположительно, их мишенью должны были стать израильские туристы, которые с 2020 года могут посещать аравийскую монархию, согласившуюся при дипломатическом посредничестве администрации Дональда Трампа нормализовать официальные отношения с Израилем.

ОАЭ в списке «иранских» целей выглядят удивительно с учётом их довольно прагматичного подхода к различным кризисам, связанным с Исламской Республикой. К примеру, после диверсий против гражданских танкеров летом 2019 года в Ормузском проливе именно ОАЭ начали прямой диалог с руководством Исламской Республики по вопросам безопасности на море. Кроме того, в пиковый момент пандемии ОАЭ инициировали поставки в Иран гуманитарной помощи, «не обращая внимания ни на какие политические соображения».

Западные наблюдатели полагают , что причиной обострения в отношениях двух стран стал процесс арабо-израильской нормализации, «пионером» которой оказались Эмираты. Правда, столь жёсткий ответ со стороны Тегерана говорит, что ему не нужны дипломатические посредники, на роль которых эксперты нередко выдвигали ОАЭ. Выбор же восточной части Африки свидетельствует о том, что местом для сведения счётов со своими соперниками иранская сторона теперь готова выбрать любой регион, где есть пробелы в сфере безопасности.