Межконтинентальная война: в Африке нашли диверсантов Ирана

Ответственность за организацию террористической ячейки в Восточной Африке, которая, как утверждается, готовила нападения на дипмиссии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), США и Израиля, была возложена на Иран. Эту версию выдвинули западные и израильские спецслужбы. Скандал вокруг раскрытой недавно сети боевиков может оказаться признаком неготовности Тегерана к дипломатическим сделкам и его желания расширить арену противостояния со своими геополитическими соперниками до Африки.
Официальные лица США и Израиля внесли свою лепту в расследование вокруг раскрытой в этом месяце в Эфиопии террористической ячейки, предположительно, занимавшейся подготовкой атак на американские, эмиратовские и израильские объекты. Они
Поимка предполагаемых террористов произошла ещё в начале февраля в Эфиопии. Тогда были арестованы 15 человек, которые вели в Аддис-Абебе слежку за посольствами ОАЭ, США и Израиля. В то же время эфиопские службы безопасности обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой, принадлежавший этой ячейке. Об организаторе и спонсоре несостоявшихся террористических нападений тогда умалчивалось. Данные на этот счёт появились после 16-го члена и лидера ячейки — Ахмеда Исмаила, который был задержан на территории Швеции «в координации с дружественными разведслужбами». Израильские и американские органы безопасности говорят о его непосредственных контактах с иранской стороной.
Посольство Ирана в Аддис-Абебе категорически
Ни Эфиопия, ни Эмираты ничего не сказали о вмешательстве Ирана в эти вопросы, — обратила внимание пресс-служба иранского посольства.
Эмираты не в первый раз становятся объектом внимания злоумышленников, которым приписывают связи с Ираном. Так, в январе службы безопасности ОАЭ сообщили о задержании членов ячейки, которая пыталась организовать теракты в Абу-Даби и в Дубае. Предположительно, их мишенью должны были стать израильские туристы, которые с 2020 года могут посещать аравийскую монархию, согласившуюся при дипломатическом посредничестве администрации Дональда Трампа нормализовать официальные отношения с Израилем.
ОАЭ в списке «иранских» целей выглядят удивительно с учётом их довольно прагматичного подхода к различным кризисам, связанным с Исламской Республикой. К примеру, после диверсий против гражданских танкеров летом 2019 года в Ормузском проливе именно ОАЭ начали прямой диалог с руководством Исламской Республики по вопросам безопасности на море. Кроме того, в пиковый момент пандемии ОАЭ инициировали поставки в Иран гуманитарной помощи, «не обращая внимания ни на какие политические соображения».
Западные наблюдатели