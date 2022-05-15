Международный суд ООН направит на Украину более 40 следователей

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На Украину на следующей неделе прибудут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС). В группу войдут, в числе прочих, судебно-медицинские эксперты и аналитики. Об этом французской газете Le Monde сообщил прокурор МУС ООН Карим Хан.

На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики, — сказал он.

По словам прокурора, это делается для того, чтобы «исследовать факты и установить истину». Хан добавил, что МУС имеет соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой — она была создана Польшей, Литвой и Украиной.

Главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми и чтобы судья мог потом принять решение, — отметил прокурор.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля обратился в международный суд ООН в Гааге с иском против России. Он потребовал привлечь Москву к ответственности за «манипуляцию понятием „геноцид“ для оправдания собственной агрессии». Также власти Украины попросили МУС расследовать преступления, предположительно совершённые на востоке Украины и в Крыму.

Руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко заявил, что Международный уголовный суд не имеет никакого отношения к правосудию. Он является почти политическим инструментом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность сотрудничества России и Международного уголовного суда (МУС) в процедуре расследования военных преступлений на Украине и в частности провокации в Буче. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признаёт МУС и считает этот орган необъективным, поэтому будет работать в этой сфере отдельно.