Место талибам: Россия раскрыла свои планы на Афганистан

В Москве готовится встреча «расширенной тройки» по конфликту в Афганистане. Как заявил спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, до конца этого месяца дипломаты России, Китая, США, а также Ирана и Пакистана могут собраться, чтобы обсудить коллективные меры по стимулированию переговорного процесса, который проходил под эгидой США в Катаре. Его Кабулов отказался называть полноценными переговорами. Наблюдатели полагают: Россия пытается перехватить дипломатическую инициативу у США.

О том, что в ближайшее время может состояться расширенная встреча по Афганистану, спецпредставитель президента России заявил в разговоре со Sputnik. Пока что Москва ожидает ответа со стороны Ирана и Пакистана. Китайская и американская стороны, по ожиданиям, смогут прибыть в нужное время.

Тогда эта пятёрка наиболее влиятельных государств соберётся, мы сможем договориться о коллективном механизме, как нам оказать воздействие на обе афганские стороны (имеется в виду официальный Кабул и запрещённое в РФ движение «Талибан». — NEWS.ru) с тем, чтобы они сели за стол переговоров, начали переговоры, объявили прекращение огня хотя бы на период переговорного процесса, — сообщил Кабулов.

Инициированные ещё при Дональде Трампе прямые консультации в Катаре не показали своего результата, заметил российский дипломат.

Вся эта многомесячная суета, которая происходит в Дохе, не может восприниматься как начало межафганских переговоров. Стороны только пытаются подойти к началу межафганских переговоров, они несколько месяцев не могут договориться о повестке дня, — обратил внимание Кабулов.

Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

По его словам, необходимо не просто согласовать повестку, а приступить к обсуждению каждого её пункта. После того как будет начат соответствующий разговор, «наступит момент для того, чтобы Совет Безопасности ООН приступил к процедуре вывода из санкционных списков» членов движения, считает спецпредставитель российского президента. Из интервью Кабулова следует, что для начала действительно конструктивных переговоров необходимо прежде всего желание администрации президента Ашрафа Гани.

Что же касается возможной архитектуры управления, то её Москва видит в создании инклюзивного правительства.

Мы предпочитаем сценарий, что договариваются, создаётся коалиционное переходное правительство, в котором талибы займут адекватное место, соответствующее их реальному весу в афганском обществе и народе, — подчеркнул Кабулов.

Интервью появилось в тот момент, когда США в координации с союзниками по НАТО пытаются определить параметры своего дальнейшего военного присутствия в Афганистане. Европейские игроки считают , что Североатлантический альянс «не может позволить себе прискорбно проиграть» и просто уйти из Исламской Республики. Однако любой намёк Вашингтона или европейских столиц на то, что военный контингент вопреки всем обещаниям останется или даже будет увеличен, заставит талибов «переключить» нападения с правительственных сил на иностранный контингент.

Действующая под эгидой Конгресса США исследовательская группа по конфликту в Афганистане в своём февральском отчёте замечает, что для продвижения мирного процесса американцы могли бы переформатировать свою стратегию и убедить региональных игроков, к которым нередко относят и Россию, повлиять на талибов и Кабул, чтобы те вели диалог, а не обменивались претензиями. Однако, вероятно, подобный вариант будет говорить о снижении дипломатического веса США. Тем более интервью Кабулова вызвало у иностранных дипломатов подозрение, что Кремль хочет подорвать американское влияние и попросту перехватить инициативу.