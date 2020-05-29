Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне COVID-19

В городе Китакюсю на юго-западе Японии вновь закрываются музеи, кинотеатры и библиотеки, отменяются мероприятия. Мэр Кэндзи Китахаси объявил о росте числа заражённых коронавирусной инфекцией.
В течение более трёх недель в этом городе не сообщалось ни об одном новом случае инфицирования. Однако за последние шесть дней было подтверждено 43 новых случая, — заявил он в эфире телеканала NHK.
Китахаси дал специалистам указание тщательно отследить пути распространения инфекции и протестировать всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.
Всего в Японии выявили 17 471 случай заражения коронавирусом, от инфекции скончались 896 человек, выздоровели 14 801 человек.
Как писал NEWS.ru, в полночь 1 июня Токио вступит во вторую фазу снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор Юрико Коикэ. Во время второго этапа в городе смогут вновь открыться школы, центры репетиторства, спортивные залы, театры, торговые центры и другие точки, не торгующие товарами и услугами первой необходимости.
Режим чрезвычайной ситуации в Токио был отменён 25 мая. Решение о снятии режима ЧС на всей территории Японии было связано с резким сокращением числа новых случаев заражения инфекцией.