Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Китакюсю на юго-западе Японии вновь закрываются музеи, кинотеатры и библиотеки, отменяются мероприятия. Мэр Кэндзи Китахаси объявил о росте числа заражённых коронавирусной инфекцией.

В течение более трёх недель в этом городе не сообщалось ни об одном новом случае инфицирования. Однако за последние шесть дней было подтверждено 43 новых случая, — заявил он в эфире телеканала NHK.

Китахаси дал специалистам указание тщательно отследить пути распространения инфекции и протестировать всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.

Всего в Японии выявили 17 471 случай заражения коронавирусом, от инфекции скончались 896 человек, выздоровели 14 801 человек.

Как писал NEWS.ru, в полночь 1 июня Токио вступит во вторую фазу снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор Юрико Коикэ. Во время второго этапа в городе смогут вновь открыться школы, центры репетиторства, спортивные залы, театры, торговые центры и другие точки, не торгующие товарами и услугами первой необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио был отменён 25 мая. Решение о снятии режима ЧС на всей территории Японии было связано с резким сокращением числа новых случаев заражения инфекцией.