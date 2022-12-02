Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт отправились в первое зарубежное турне после смерти Елизаветы II. В пятницу, 2 декабря, они вручают в Бостоне экологическую премию Earthshot Prize. Как пишут СМИ, с принцем и принцессой Уэльскими хочет встретиться сам президент США Джо Байден. Казалось бы, американский вояж — отличный повод повидаться с принцем Гарри и его женой Меган. Но не тут-то было — семейных посиделок не предвидится. Зато как раз в эти дни на Netflix вышел трейлер фильма «Гарри и Меган», который грозит вбить новый клин между братьями и насолить Букингемскому дворцу. Подробности — в материале NEWS.ru.
Призрак леди Ди
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские получили за участие в съемках фильма о самих себе гонорар примерно в $100 млн. Как отмечает The Guardian, в королевской семье с содроганием ожидают премьеры шестисерийной документалки и готовятся «отражать удары». Анонс совсем короткий — 1 минута 12 секунд. Но из него можно понять, что Меган и Гарри продолжают сводить счеты с Букингемским дворцом, хотя два года назад покинули Британию и сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями, — звучит за кадром голос Гарри.
Затем принц говорит уже на камеру: «Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы защитить свою семью». Его слова иллюстрирует толпа репортеров, нацеливших хищные объективы на жертву. И всем понятно, о ком речь. Герцогиня Сассекская — американка, актриса с африканскими корнями и с разводом за спиной — не раз жаловалась, что британские таблоиды ее затравили. А Виндзоры не встали на ее защиту, да и вообще приняли не слишком тепло.
Как признают биографы королевской семьи, принц Гарри особенно тяжело переживал гибель матери — принцессы Дианы, ставшей, как считается, жертвой папарацци. И теперь его страшный сон — что избранница может повторить судьбу леди Ди. Поэтому Гарри так болезненно относится к жалобам Меган.
На экране мелькают картинки, запечатлевшие моменты из жизни пары, и не только счастливые. На одной из них Меган сидит в кресле, закрыв лицо руками, на другой — рыдает на плече мужа. Есть и намеки на обидчиков: камера вдруг выхватывает крупным планом Уильяма и Кейт с мрачным, даже злобным выражением лица. На самом деле фото сделано на похоронах королевы, где всем было не до веселья. Но зритель может подумать, будто взгляд исподлобья адресован невестке.
Влюблен по собственному желанию
Есть в трейлере намек и на расовые предрассудки — в нем умело смонтированы детские фото белокурых внуков королевы и американской мулатки. Все помнят, что в 2020 году в нашумевшем интервью Опре Уинфри Меган и Гарри бросили серьезное обвинение Букингемскому дворцу. Якобы кое-кто из королевской родни на голубом глазу интересовался, каким будет цвет кожи у первенца пары — малыша Арчи.
Как писал NEWS.ru, совсем некстати для Виндзоров в эти дни разразился скандал вокруг крестной матери принца Уильяма, придворной дамы Букингемского дворца — 83-летней Сюзан Хасси. Фрейлина покойной Елизаветы II, которая дружит и с нынешним королем Карлом III, позволила себе учинить неполиткорректный допрос британской правозащитнице с африканскими корнями о ее происхождении. Дело было на приеме от имени королевы-консорта Камиллы, который явно был испорчен. После этого леди Хасси пришлось уволиться, Букингемскому дворцу — извиниться, а офису принца Уильяма — выпустить заявление «о недопустимости расизма в британском обществе».
Наконец, на этой неделе подоспела порция откровений от британского журналиста и писателя Джайлза Брандрета, автора бестселлеров о королевской семье. Теперь у него вышла книга о покойной королеве «Елизавета: сокровенный портрет». В ней утверждается, что Ее Величество не была в восторге от пылких и искренних чувств младшего внука к своей невесте. Якобы венценосная бабушка переживала, что «Гарри слишком влюблен накануне свадьбы». Очевидно, во времена молодости Елизаветы II у английских джентльменов так было не принято. Впрочем, из книги вовсе не следует, будто Елизавета II невзлюбила Меган Маркл. Королева даже не возражала, чтобы та продолжала сниматься в кино.
В общем, после выхода фильма «Гарри и Меган» британцам явно будет что обсудить. Первая серия увидит свет на следующей неделе. Netflix держит точную дату выхода в секрете, но инсайдеры называют 8 декабря. В этот день журналисты и юристы дома Виндзоров точно прильнут к экранам. Но неизвестно, будут ли смотреть кино Уильям с Кейт, а также король Карл III.
Кстати, будучи еще наследным принцем Уэльским, Чарльз ради Меган нарушил протокол и в день свадьбы с Гарри сам отвел невестку под венец вместо родного отца. А в первом обращении к нации после кончины королевы Карл III передал «слова любви» младшему сыну и его жене, «которые продолжают строить свою жизнь за границей».