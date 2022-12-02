Меган в слезах, злобная Кейт: чего ждать от скандальной премьеры Netflix Вышел трейлер документального фильма «Гарри и Меган». Букингемский дворец приготовился отражать удары

Фото: Netflix

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт отправились в первое зарубежное турне после смерти Елизаветы II. В пятницу, 2 декабря, они вручают в Бостоне экологическую премию Earthshot Prize. Как пишут СМИ, с принцем и принцессой Уэльскими хочет встретиться сам президент США Джо Байден. Казалось бы, американский вояж — отличный повод повидаться с принцем Гарри и его женой Меган. Но не тут-то было — семейных посиделок не предвидится. Зато как раз в эти дни на Netflix вышел трейлер фильма «Гарри и Меган», который грозит вбить новый клин между братьями и насолить Букингемскому дворцу. Подробности — в материале NEWS.ru.

Призрак леди Ди

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские получили за участие в съемках фильма о самих себе гонорар примерно в $100 млн. Как отмечает The Guardian, в королевской семье с содроганием ожидают премьеры шестисерийной документалки и готовятся «отражать удары». Анонс совсем короткий — 1 минута 12 секунд. Но из него можно понять, что Меган и Гарри продолжают сводить счеты с Букингемским дворцом, хотя два года назад покинули Британию и сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Фото: Netflix

Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями, — звучит за кадром голос Гарри.

Затем принц говорит уже на камеру: «Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы защитить свою семью». Его слова иллюстрирует толпа репортеров, нацеливших хищные объективы на жертву. И всем понятно, о ком речь. Герцогиня Сассекская — американка, актриса с африканскими корнями и с разводом за спиной — не раз жаловалась, что британские таблоиды ее затравили. А Виндзоры не встали на ее защиту, да и вообще приняли не слишком тепло.

Как признают биографы королевской семьи, принц Гарри особенно тяжело переживал гибель матери — принцессы Дианы, ставшей, как считается, жертвой папарацци. И теперь его страшный сон — что избранница может повторить судьбу леди Ди. Поэтому Гарри так болезненно относится к жалобам Меган.

Фото: Netflix

На экране мелькают картинки, запечатлевшие моменты из жизни пары, и не только счастливые. На одной из них Меган сидит в кресле, закрыв лицо руками, на другой — рыдает на плече мужа. Есть и намеки на обидчиков: камера вдруг выхватывает крупным планом Уильяма и Кейт с мрачным, даже злобным выражением лица. На самом деле фото сделано на похоронах королевы, где всем было не до веселья. Но зритель может подумать, будто взгляд исподлобья адресован невестке.

Фото: Netflix

Влюблен по собственному желанию

Есть в трейлере намек и на расовые предрассудки — в нем умело смонтированы детские фото белокурых внуков королевы и американской мулатки. Все помнят, что в 2020 году в нашумевшем интервью Опре Уинфри Меган и Гарри бросили серьезное обвинение Букингемскому дворцу. Якобы кое-кто из королевской родни на голубом глазу интересовался, каким будет цвет кожи у первенца пары — малыша Арчи.

Как писал NEWS.ru, совсем некстати для Виндзоров в эти дни разразился скандал вокруг крестной матери принца Уильяма, придворной дамы Букингемского дворца — 83-летней Сюзан Хасси. Фрейлина покойной Елизаветы II, которая дружит и с нынешним королем Карлом III, позволила себе учинить неполиткорректный допрос британской правозащитнице с африканскими корнями о ее происхождении. Дело было на приеме от имени королевы-консорта Камиллы, который явно был испорчен. После этого леди Хасси пришлось уволиться, Букингемскому дворцу — извиниться, а офису принца Уильяма — выпустить заявление «о недопустимости расизма в британском обществе».

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наконец, на этой неделе подоспела порция откровений от британского журналиста и писателя Джайлза Брандрета, автора бестселлеров о королевской семье. Теперь у него вышла книга о покойной королеве «Елизавета: сокровенный портрет». В ней утверждается, что Ее Величество не была в восторге от пылких и искренних чувств младшего внука к своей невесте. Якобы венценосная бабушка переживала, что «Гарри слишком влюблен накануне свадьбы». Очевидно, во времена молодости Елизаветы II у английских джентльменов так было не принято. Впрочем, из книги вовсе не следует, будто Елизавета II невзлюбила Меган Маркл. Королева даже не возражала, чтобы та продолжала сниматься в кино.

В общем, после выхода фильма «Гарри и Меган» британцам явно будет что обсудить. Первая серия увидит свет на следующей неделе. Netflix держит точную дату выхода в секрете, но инсайдеры называют 8 декабря. В этот день журналисты и юристы дома Виндзоров точно прильнут к экранам. Но неизвестно, будут ли смотреть кино Уильям с Кейт, а также король Карл III.

Кстати, будучи еще наследным принцем Уэльским, Чарльз ради Меган нарушил протокол и в день свадьбы с Гарри сам отвел невестку под венец вместо родного отца. А в первом обращении к нации после кончины королевы Карл III передал «слова любви» младшему сыну и его жене, «которые продолжают строить свою жизнь за границей».