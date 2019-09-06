https://static.news.ru/photo/191bd3a2-d08a-11e9-b602-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на игру своей подруги, теннисистки Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open).

В Штаты Маркл вылетела коммерческим рейсом утром 6 сентября. Как ожидается, она вернётся в Великобританию в конце недели, пишет The Times . Лететь на родину герцогиня решила в последний момент, рассказал источник издания.

Она в восторге, что сможет поддержать свою подругу, а потом вернётся обратно, — пояснил собеседник, уточнив, что в США Маркл отправилась без супруга и четырёхмесячного сына Арчи и каких-либо помощников.

В финале US Open Серена Уильямс встретится с канадкой Бьянкой Андрееску. Матч начнётся 7 сентября в 23:00 по московскому времени.

В августе экологи обрушились с критикой на принца Гарри и его жену, так как за 11 дней они четыре раза воспользовались частным самолётом. Gulfstream 550 выбрасывает в атмосферу в разы больше углекислого газа, чем обычный пассажирский Airbus A319, писал News.ru. Из-за скандала вокруг герцога и герцогини Сассекских принцу Уильяму с семьёй пришлось лететь в Шотландию экономическим классом.