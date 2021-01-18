Медведчук: отношения России и Украины восстановятся

https://static.news.ru/photo/806d4b1e-59c6-11eb-a579-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/twitter.com

Политика русофобии нынешней украинский власти не помешает восстановлению отношений между Киевом и Москвой. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул, что к восстановлению отношений между странами приведут историческая справедливость и желание миллионов людей. Об этом он заявил по случаю годовщины Переяславской рады, закрепившей переход территории Войска Запорожского в подданство России в 1654 году.

Историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов — приведёт к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть, — цитирует заявление Медведчука ТАСС.

Он добавил, что вопреки заявлению Киева, народы Украины и России «объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, миллионы родственников, проживающих в двух странах», а также победа в Великой Отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, Медведчук считает маразмом отказ президента своей страны Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса. По словам Медведчука, украинские власти пытаются «изобрести велосипед», когда российские учёные уже создали препарат и провели две фазы клинических испытаний.