«Медаль НАТО и фото Зеленского»: американский ветеран о талисманах ВСУ Ветеран ВС США Дрейвен: каждый раненый боец ВСУ должен получать фото Зеленского с деньгами

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что каждому раненому солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует вручать медаль НАТО и фото президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, украинские солдаты таким образом будут помнить, за что сражаются.

Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются, — написал Дрейвен.

Он добавил, что молится за безопасность российских военнослужащих, а также за то, чтобы украинские солдаты сложили оружие вопреки желаниям Запада.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.