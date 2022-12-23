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Мать россиянина Винника выразила надежду на возвращение сына

Мать россиянина Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании денег, Вера Винник заявила «Известиям», что семья надеется на его возвращение в Россию. Она добавил, что ее сын готов отсидеть срок на родине, если Россия признает его виновным. Она добавила, что у Александра двое детей, которые растут без родителей из-за ареста отца и смерти матери.

Мы устали от неопределенности, от этого горя, ведь у моих внуков больше нет и мамы. Я надеюсь на какое-то человеческое проявление, хоть по гуманитарной линии, у Александра два ребенка растут сиротами. Я надеюсь на президента Владимира Путина, на наших дипломатов, — сказала Вера Винник.

Она выразила надежду, что российское руководство поможет ее «сыну и другим сыновьям вернуться в Россию».

Бизнесмен находится в заключении уже пять лет. Его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей криптовалютной биржи ВТС-Е, через которую, как утверждают США, отмывались миллиарды долларов.

6 августа Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США. Подробности заседания не приводятся. При этом Минюст США выразил признательность коллегам в Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного» в Соединенные Штаты.