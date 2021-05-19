Мальдивам предрекли исчезновение из-за изменения климата

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Мальдивские острова могут исчезнуть к концу XXI века, если в мире не будут бороться с изменением климата. Об этом заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий островного государства Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.

Изменение климата реально, а мы самая уязвимая страна в мире, — отметила министр.

Она подчеркнула, что если человечество продолжит пагубно влиять на природу, то к 2100 году Мальдив не станет. 80% островов находятся на высоте одного метра над уровнем моря. Они страдают от наводнений и эрозии береговой линии.

Власти уделяют экологии большое внимание. Они пытаются уменьшить негативное воздействие и занимаются мерами по охране прибрежных районов. Также Мальдивы намерены стать лидером в области сокращения выбросов парниковых газов.

Ранее стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо заявил, что человечество ждёт катастрофа, если власти Китая не ограничат выбросы парниковых газов в атмосферу согласно Парижскому соглашению по климату. Специалист добавил, что общее количество выбросов газов в Китае превысило сумму аналогичных показателей всех развитых стран. Человечество должно добиться углеродной нейтральности к 2050 году, в противном случае это приведёт к катастрофическим изменениям, отметил специалист.