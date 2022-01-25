Макрон назвал дату телефонных переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 28 января, передаёт ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о намерении сторон обсудить текущую ситуацию на Украине до конца недели.

Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры, — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе выступления в парламенте о готовности провести новый телефонный разговор с Путиным. При этом он отметил, что Британия готова учитывать любые оправданные обеспокоенности России посредством дипломатии.

Джонсон отметил, что если цель России — держать НАТО подальше от собственных границ, то едва ли можно представить себе что-то «более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину».