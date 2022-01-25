Макрон назвал дату телефонных переговоров с Путиным
Макрон намерен провести телефонные переговоры с Путиным 28 января
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:45, 25 января 2022
Эммануэль МакронФото: Kay Nietfeld/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 28 января, передаёт ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о намерении сторон обсудить текущую ситуацию на Украине до конца недели.
Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры, — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе выступления в парламенте о готовности провести новый телефонный разговор с Путиным. При этом он отметил, что Британия готова учитывать любые оправданные обеспокоенности России посредством дипломатии.
Джонсон отметил, что если цель России — держать НАТО подальше от собственных границ, то едва ли можно представить себе что-то «более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на Украине. Аналогичное заявление прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО.