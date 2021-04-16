Макрон призвал определить черту, через которую не должна переступать РФ

https://static.news.ru/photo/ef395928-9fb9-11eb-a100-96000091f725_660.jpg Фото: : Kremlin Pool/Global Look Press

Запад в отношениях с Россией должен определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Нам следует выработать чёткие красные линии в отношениях с Россией, — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Ранее глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.

Позже Макрон написал в своём Twitter о конфликте на юго-востоке Украины. Пост был на украинском языке. Также Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, писал NEWS.ru.