https://static.news.ru/photo/af4e50b8-c12e-11e9-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что жители страны должны преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. По его словам, французов должна примирить «любовь к родине».

Своё заявление 17 августа Макрон сделал на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза, сообщает ТАСС .

Французский лидер не уточнил, о каких разногласиях говорил, но наблюдатели отнесли его слова на счёт движения «жёлтых жилетов».

Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть, — заявил Макрон.

Он добавил, что есть разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них «можно оспорить», ведь «главное — уметь слушать».

Ранее News.ru сообщал, что главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят на переговорах 19 августа Ливию, Сирию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также ситуацию в Персидском заливе. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также сообщил, что стороны могут обсудить в контексте Сирии «вопрос о новом четырёхстороннем саммите».