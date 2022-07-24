Макрон посчитал возможным возобновление ядерной сделки с Ираном Макрон заявил, что возобновление СВПД всё ещё возможно

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. В ходе разговора французский лидер, в частности, заявил, что считает всё ещё возможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД). Однако меры следует принимать как можно скорее, убеждён Макрон. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передаёт РИА Новости.

Что касается ядерного соглашения 2015 года, президент Франции вновь подтвердил свою убеждённость в том, что решение, направленное на возвращение к его полному осуществлению, всё ещё возможно, но это необходимо сделать как можно скорее, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон выразил разочарование отсутствием прогресса и настоял, чтобы Раиси «сделал чёткий выбор в пользу заключения соглашения и возвращения к выполнению своих ядерных обязательств».

Кроме того, главы государств обсудили конфликт на Украине и его последствия с позиции энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее США призвали Иран определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметивший, что Вашингтон до сих пор считает, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран заявил о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, он отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.