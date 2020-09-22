Макрон на ГА ООН потребовал от РФ пролить свет на отравление Навального

https://static.news.ru/photo/b144d494-fd02-11ea-9bee-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Eskinder Debebe/UN Photo

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым главой государства, который затронул тему отравления политика Алексея Навального в ходе заседания Генассамблеи ООН. Он потребовал от России пролить свет на случившееся.

Французский лидер отметил, что Париж не потерпит использования химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии, передаёт «Интерфакс».

Я ещё раз хочу отметить здесь, что Россия должна пролить свет на попытку покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», — подчеркнул он.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.