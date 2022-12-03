Макрон договорился с Маском защищать детей в интернете

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с предпринимателем, основателем SpaceX Илоном Маском в ходе своей поездки в Соединенные Штаты, о чем он рассказал в Twitter. По словам французского лидера, он обсудил с бизнесменом вопрос безопасности детей в Сети. Вместе они договорились улучшать защиту детей от экстремистского контента.

Илон Маск подтвердил участие Twitter в конференции Christchurch Call. Нигде нет места террористическому и воинствующему экстремистскому контенту. <...> Мы будем работать с Twitter над улучшением защиты детей в интернете. Илон Маск подтвердил мне это сегодня. Давайте лучше защитим наших детей в интернете! — написал Макрон.

Также президент Франции поговорил с Маском о «будущих проектах зеленой промышленности» в Европе, подразумевая под этим производство электромобилей и аккумуляторов. Макрон подчеркнул, что у него есть амбиции декарбонизировать и реиндустриализировать Францию.

Ранее эксперт по кибербезопасности и оперативник ГУ МВД России по Иркутской области Владимир Ульянов заявил, что дети и подростки могут стать жертвами фишинга, шантажа и сватинга при пользовании интернетом. Также дети могут попасть под влияние маньяков или «групп смерти», администраторами которых, как правило, выступают рекламщики и SMM-специалисты, оттачивающие мастерство управления массами.

Чтобы предотвратить эти угрозы, эксперт посоветовал объяснить детям устройство интернета, исходящую от него опасность, а также периодически проверять активность ребенка в Сети.