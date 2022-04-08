Мадуро заявил о желании Запада «расчленить» Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что западные страны хотят битвы с Россией, чтобы расчленить её на куски. Это позволит покончить с многополярностью мира, отметил он на историческом конгрессе, сообщает РИА Новости.

Они хотят битвы, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира, — подчеркнул Мадуро.

Он добавил, что Запад устроил информационную диктатуру, поскольку его СМИ прилагают совместные усилия, чтобы оправдать эскалацию событий на Украине со стороны США и их партнёров. Это может привести к третьей мировой, заключил политик.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сравнил антироссийские санкции с методами инквизиции. По его словам, всё происходит по аналогичной схеме: обвинить по государственному признаку, заподозрить в «колдовстве» (связи с властью), а свидетели выступают только со стороны Великого инквизитора — США и их европейских лакеев.