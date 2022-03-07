Мадуро заявил о вине НАТО в сложившейся на Украине ситуации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что именно страны НАТО виноваты в ситуации на Украине, поскольку в течение многих лет игнорировали обеспокоенности России и увеличивали напряжение в регионе. По его мнению, им и следует заняться её деэскалацией, сообщает ТАСС.

Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию ситуации и поиск благоприятного сценария, который предполагает переговоры и достижение соглашения между сторонами, — подчеркнул Мадуро.

Глава Венесуэлы добавил, что также развернулась «информационная кампания по разжиганию ненависти». По его мнению, она и принимаемые санкции способны лишь ухудшить ситуацию.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине и активность США и НАТО. Глава Венесуэлы поддержал действия России в регионе, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, в то время как Путин рассказал Мадуро о событиях на Украине, подчеркнув, что Россия ставит целью спецоперации защиту мирного населения Донбасса.