Мадуро сообщил об «атаке зависти» против России из-за «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/9678ffae-e17f-11e9-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад организовал «атаку зависти» на Россию из-за вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Мадуро, нападки на РФ происходят в связи с тем, что в стране сумели в рекордные сроки произвести «самую сильную и безопасную в мире» вакцину против коронавируса.

Весь Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину, — сказал президент Венесуэлы.

Он также поблагодарил РФ за поставки «Спутника V» в его страну.

В настоящее время российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Её эффективность составляет 91,6%, что было подтверждено экспертами журнала Lancet. Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов, в ней используются два вектора для двух уколов. Это позволяет сформировать более устойчивый иммунитет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно, что вакцина «Спутник V» проходит стандартную проверку в Европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом заявили лидеры России, ФРГ и Франции в ходе видеоконференции.